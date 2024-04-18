بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. تكريم 11 لاعبا من قدامى الأهلي

كرمت ‎اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي، اليوم 11 لاعبًا ‏من نجوم الأهلي القدامى، على هامش مباراة رجال الفريق أمام العدالة الكيني، في ختام دور المجموعات من البطولة المقامة ‏على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء‎.‎



‎وكرم الأهلي كلًّا من: نور عطية، محمد شعراوي، رضا الغزالي، إيهاب فخر الدين، أيمن فخر الدين، طارق فريد، وجيه حمدي، ‏جابر عبد السلام، طلبة عبد الرحيم، خالد عباس، سامح علي كامل.‏

‎وقام محمد الدماطي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة، ومي عاطف، عضو مجلس الإدارة بإهداء درع ‏النادي لنجوم الفريق القدامى والتقاط الصور الجماعية‎.‎

‎وجاء تكريم اللاعبين تقديرًا لعطائهم والجهد الكبير الذي بذلوه خلال مسيرتهم لرفعة النادي .