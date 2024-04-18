بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. تكريم 11 لاعبا من قدامى الأهلي

كرمت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي، اليوم 11 لاعبًا من نجوم الأهلي القدامى، على هامش مباراة رجال الفريق أمام العدالة الكيني، في ختام دور المجموعات من البطولة المقامة على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء.
وكرم الأهلي كلًّا من: نور عطية، محمد شعراوي، رضا الغزالي، إيهاب فخر الدين، أيمن فخر الدين، طارق فريد، وجيه حمدي، جابر عبد السلام، طلبة عبد الرحيم، خالد عباس، سامح علي كامل.
وقام محمد الدماطي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة، ومي عاطف، عضو مجلس الإدارة بإهداء درع النادي لنجوم الفريق القدامى والتقاط الصور الجماعية.
وجاء تكريم اللاعبين تقديرًا لعطائهم والجهد الكبير الذي بذلوه خلال مسيرتهم لرفعة النادي .