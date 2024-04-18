أستاذ علوم سياسية: مصر تقف كتف بكتف مع فلسطين منذ 1948

أكد حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن مصر وقفت كتفا بكتف مع الفلسطينيين منذ اللحظة الأولى عام 1948، وقدمت الكثير من الدعم لها في كافة المجالات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أنه منذ اللحظة الأولى استبصرت مصر أن هناك مخطط استيطانى توسعى بغزة يستهدف التهجير القسرى للمدنيين من النساء والأطفال، والتهجير الطوعى عبر اتباع سياسة التجويع والحصار، ومن هنا كان الرد المصرى الفورى بالإصرار على إنفاذ المساعدات عبر معبر رفح الذى لم يُغلق يوما واحدا منذ العدوان وحتى الآن.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن معبر رفح هو معبر للأفراد لكن الدولة مهدته حتى يتيسر إنفاذ المساعدات للقطاع ودخول الشاحنات، والصورة التي تظهر الشاحنات المتراصة أمام المنفذ في مواجهة التعنت الإسرائيلي تؤكد الدعم المصري المستدام للقضية الفلسطينية من ناحية والشعب الفلسطيني من ناحية أخرى.