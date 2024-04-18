محام: من حق الرجل فسخ عقد زواجه حال اكتشافه أنها ليست بكرا

قال الدكتور محمود القباني، أستاذ القانون، والمتخصص في الشأن الأسري، إذا تقدم الشاب إلى فتاة على أنها بنت بكرا لم يسبق لها الزواج ثم تفاجأ بعد الزواج خلاف ذلك يعد ذلك نصب واحتيال ويجوز هنا للزوج اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى فسخ عقد الزواج ويطالب بالمؤخر والمهر والذهب وكل شيء.

وأضاف الدكتور محمود القباني، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ترقيع غشاء البكارة ليس سترة للفتاة بل يعد غش وتدليس.

من جهتها قالت الدكتورة شيماء علام، استشاري تعديل السلوك، إن ترقيع غشاء البكارة سترة للفتاة لأن الدين الإسلامي الحنيف أمرنا بالتستر وهناك فتوى من دار الإفتاء المصرية تجيز للفتاة استخدام هذا الأمر من باب التستر عليها وعدم فضحها.

تابعت استشاري تعديل السلوك، :" مش هنعلق المشنقة للبنت خاصة إن النسبة الأكبر من الفتيات يفقدن غشاء البكارة نتيجة قلة الخبرة والوعي فهل نترك والدها يشعر بالعار طيلة حياته أن ننقذ ما يمكن إنقاذه .



