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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات يكشف أسباب تدهور نتائج الإسماعيلي في الدوري

صدى البلد

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مركز فريق الإسماعيلي في جدول ترتيب الدوري العام لا يليق، وذلك بعد الهزيمة أمام زد بهدفين مقابل هدف.


وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعذر إيهاب جلال، الظروف لا تكون في صفه دائمًا، ويقوم بتصعيد لاعبين من الناشئين في ظل قائمة الفريق الحالية غير القوية".


وأضاف: "ننتظر عودة بعض لاعبي الإسماعيلي، مثل إيريك تراوري، الذي لا يستطيع استعادة مستواه، هو يحصل على الفرصة ولا يقدم الإضافة".


وتابع: "الإسماعيلي لا يعرف كيف يستغل مهارة وسرعة وخبرات إيريك تراوري.. هناك لاعبين مبشرين في الفريق مثل عمر الساعي".


وأكمل: "لا يليق أن يكون الإسماعيلي في المركز الـ 14 بعد 18 مباراة، وحصل على 18 نقطة فقط، أي يحصل على نقطة واحدة من كل مباراة".


وواصل: "الدور الثاني المباريات تكون فيه صعبة، وهناك فرق يتبقى لها مباريات مؤجلة، وتستطيع عبور الإسماعيلي في جدول الترتيب".


وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "لا تشعر أن الإسماعيلي لديه قائد في الملعب، على اللاعبين أن يعرفون أن الإسماعيلي فريق كبير، ويجب أن يعود لتقديم كرته الجميلة، وأن ينافس على البطولات مُجددًا".

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