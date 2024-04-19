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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسرائيل تبلغ أمريكا بتنفيذ ضربة على إيران

صدى البلد

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إنه حتى هذه اللحظة لم تصدر أي تصريحات رسمية سواء من الساسة الإسرائيليين أو المنظومة العسكرية الأمنية المتمثلة في الجيش الإسرائيلية، بشأن تنفيذ ضربة على إيران.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال مداخلة، أن القناة 13 الإسرائيلية تحدثت عن اجتماع في تل أبيب، هذه المشاورات الأمنية التي عادة ما تعقد لدراسة تداعيات أي هجوم إسرائيلي أو في توقع لأن يكون هنالك أي رد محتمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذه الاجتماعات تكون داخل مقر القيادة العليا للجيش الإسرائيلي داخل غرفة محصنة في "الكرياه" بتل أبيب.

ولفتت إلى أنه لم يرشح أي تفصيل أو أي تعليمات أو أي إجابة من التساؤلات التي أثارتها وسائل الإعلام الإسرائيلية فيما يتعلق بمسؤولية إسرائيل عن الحادثة أم لا، لكن في المقابل ما يرشح من وسائل إعلام أمريكية بأن واشنطن كانت قد أبلغت من جانب إسرائيل بأن هنالك سيكون ضربة إسرائيلية إلى الأراضي الإيراني في غضون من 24 إلى 48 ساعة.

وأوضحت أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تكثف من نشرها لهذه القضية، لكن كل هذه الأخبار معتمدة على وكالات الأنباء السورية والإيرانية، واللافت أنه ليس هناك تعليمات أو تبن للمسؤولية الإسرائيلية عن هذا الهجوم.

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