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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انطلاق فعاليات واختبارات الموسم السادس من نجوم المسرح الجامعي

المسرح الجامعي
المسرح الجامعي

قال الدكتور وليد قانونش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية، إنَّ مواسم نجوم المسرح الجامعي فرصة كبيرة لاكتشاف المواهب الفنية وكبار الفنانين في مصر أغلبهم بدأوا حياتهم ومشوارهم الفني من المسرح الجامعي.


وأضاف «قانونش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، والمُذاع على شاشة القناة «الأولى»، أنَّ الوقت الحالي يشهد انطلاق فعاليات واختبارات الموسم السادس من نجوم المسرح الجامعي.
وتابع: «هناك مشاركة مصرية متميزة لمصر ببينالي فينسيا، ووزارة الثقافة حرصت على ترشيح أهم الفنانين المصريين واللجنة وقع اختيارها على فنان مصري هام للغاية وهو الفنان وائل شوقي».


وعن العمل الذي تم ترشيحه للمشاركة في بينالي فينسيا، قال إنَّ العمل بعنوان دراما 82، الذي يتناول فترة هامة في تاريخ مصر وهي فترة دخول الاحتلال الإنجليزي إلى مصر ومرحلة ثورة عرابي ومذبحة الإسكندرية والخلاف الشهير بقضية المكاري والمالطي.
 

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