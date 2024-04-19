محافظ بنى سويف يناقش استعدادا المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات



شدد الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بالاستعداد التام والتنسيق المستمر بين الجهات ذات الصلة لبدء المرحلة الثالثة من الموجة الــ 22 من حملات إزالة التعديات ، اعتبارا من غدا السبت ، والتى يتم تنفيذها ،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

واطمأن المحافظ أن الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية قد أنهت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة وذلك في الفترة من 20 أبريل الجاري حتى 9 مايو المقبل ، فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة،على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد فى بداية الموجة

وأكد اللواء حازم عزت السكرتير العام ، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ "د.محمد هانى غنيم" تم عقد اجتماعات تحضيرية، للإعداد والتنسيق مع الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ تلك المرحلة من الموجة الـ 22، والتي تم إرجاؤها بسبب شهر رمضان والأعياد ، حيث تم وضع وتنفيذ جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

تجدر الإشارة إلى، أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية وعلى مدار أشهر " يناير ، فبراير، مارس ، أبريل، وبدأت "اليوم السبت"بالمرحلة الأولى وتستمر حتى16 فبراير المقبل، ،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس ، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024