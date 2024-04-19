توصيات هامة.. ابدأ تشارك في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني

أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عن عدد من التوصيات الهامة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.

أبرز التوصيات، ضرورة وجود منظومة وطنية موحدة للتعليم الفني والتدريب المهني، تضم كافة الأطراف والجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني بمصر، مع مراعاة تحديد الأدوار والمسئوليات الخاصة بكل جهة؛ لتحقيق التكامل وضمان توحيد وتضافر الجهود، بالإضافة إلى وضع استراتيجية مشتركة؛ للربط بين التعليم الفني الجامعي وقبل الجامعي، فضلًا عن تعزيز دور التحول الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حوكمة ومتابعة منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة "المهندس عبد الرحمن زوبع" عضو مبادرة ابدأ ورئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير بشركة ابدأ لتنمية المشروعات في الجلسة الختامية لفعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي "إديوتك إيجيبت"2024 والذي يُقام هذا العام برعاية مبادرة "ابدأ" تحت شعار "اصنع مستقبلك".

كما شاركت ابدأ على هامش فعاليات الملتقى في المعرض بجناح للمدارس الوطنية للعلوم التقنية على مدار يومين، حيث قام طلاب مدرستي ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر ودمياط، بتقديم عرض تفاعلي حول مبادرة ابدأ وأهدافها ومحاور عملها، كذلك نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية، وآليات الالتحاق بها، بالإضافة إلى ما تقدمه من مميزات للطلاب والمعلمين على السواء.