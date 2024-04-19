البورصة تخسر 12.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 12.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.915 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.7%.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 28332.65 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى - ثاني أسبوع في شهر أبريل- وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 6504.19 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 9257.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 34698.76 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.30% ليغلق عند مستوى 7757.41 نقطة.