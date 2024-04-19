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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 12.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

صدى البلد

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 12.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.915 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.7%.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 28332.65 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى - ثاني أسبوع في شهر أبريل- وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 6504.19 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 9257.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 34698.76 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.30% ليغلق عند مستوى 7757.41 نقطة.

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