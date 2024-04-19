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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

محاميَين يواجهان السجن .. وتدخل عاجل من مرشح سابق لعضوية مجلس النقابة

صدى البلد

طالب الدكتور أيمن عطالله، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، نقيب ومجلس النقابة العامة للمحامين بضرورة التدخل لحل مشكلة محامي جنوب الشرقية مع أسرة نقيبها الفرعي منعا لتفاقم الأزمة وصدور أحكام جنائية ضدهم.

وقال عطالله في بيان له: منذ اللحظة الأولى لمشكلة عدد من محامي جنوب الشرقية مع نجل نقيب محامي جنوب الشرقية، قد حرصت على التواصل مع جميع الأطراف هدفا لحل المشكلة داخل نقابتنا باعتبارها البيت الكبير ولعدم إتاحة إلى مجال لتهديد المحامين بنظر القضية بين أروقة المحاكم".

وأضاف انه قد لمس تجاوبا ومرونة من قبل محامي الشرقية الذين أبدوا رغبة في التصالح وحل المشكلة بعيدا عن القضاء باعتبار أن طرفي الأزمة محامين، مشيرا: "لكن بما أن القضية قد وصلت الان إلى محكمة الجنايات ومقرر لنظرها جلسة ٧ مايو القادم، وهناك تهديد قد يطال المحامين ويعرضهم للحبس فوجب الآن تدخل حاسم من النقابة العامة للمحامين".

ولفت أنه في حال تطور القضية إلى صدور أحكام ضد المحامين -وهو أمر متوقع- فسوف يمثل الأمر وصمة عار في جبين نقيب ومجلس النقابة، خاصة وأن ذلك يتنافى مع دور النقابة في احتواء الخلافات بين أعضائها، كما يضر صورة المحامين أمام القضاء

واقترح عطالله، أن تتدخل النقابة العامة بتشكيل لجنة لسماع جميع الأطراف في الواقعة وتنتهي إلى قرارها الملزم للجميع وفي حالة وجود تجاوزات من أي طرف يتم التعامل معه بالأدوات النقابية.


كما طالب بضرورة تضمين مدونة السلوك المهني الجديدة مواد تلزم المحامين بحل خلافاتهم وإشكالياتهم مع بعض داخل النقابة قبل أن يتم اللجوء إلى القضاء، وأن تتولى النقابة التحقيق في أي أزمة ومحاسبة المقصرين نقابيا في حال عدم احتمال الأمر أكثر من ذلك، كما هو الحال مع قضية محامي الشرقية.

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