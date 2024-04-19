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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سرقة حسابك وأموالك .. تحذير عاجل لمستخدمي واتساب 

WhatsApp واتساب
WhatsApp واتساب

أصدر خبراء تحذيرًا بشأن عمليات الاحتيال على تطبيق WhatsApp واتساب، والتي تمنح المتسللين حق الوصول الكامل إلى حسابات المستخدمين. 

بحسب موقع  ويلز أون لاين فإن عملية الاحتيال تبدأ عندما تتلقى رسالة نصية حقيقية من واتساب تحتوي على رمز التحقق، ويتم بعد ذلك متابعة الرسالة من قبل أحد جهات الاتصال الخاصة بك على واتساب ، حيث يقوم بمراسلتك عبر التطبيق. 

ونظرًا لأن الرسالة تبدو وكأنها من أحد الأقارب أو الأصدقاء، فقد تم خداع الكثير من الأشخاص لتمرير رمز التحقق، والذي يسمح بعد ذلك للمحتالين بالاستيلاء على حساباتهم.

ويمكن استخدام هذه المعلومات للوصول إلى حسابات مهمة أخرى، أو استهدافك بمزيد من عمليات الاحتيال، أو حتى ابتزازك.

وينصح الخبراء جميع المستخدمين بـ : 

عدم مشاركة تفاصيل تسجيل الدخول أو رمز التحقق الخاص بك مع أي شخص. ولا حتى أقرب أفراد عائلتك أو أصدقائك الموثوقين.

القيام بإعداد التحقق بخطوتين لتأمين حسابك أو تفعيل المصادقة الثنائية.

الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها أو حظر المرسل داخل واتساب. اضغط مع الاستمرار على فقاعة الرسالة، ثم حدد "إبلاغ" ثم اتبع التعليمات.

كن حذرًا من رسائل واتساب التي تطلب المال، حتى لو كانت واردة من جهات الاتصال الخاصة بك. إذا لم تكن متأكدًا، فاتصل بصديقك سريعًا للتحقق. 

إذا كنت تعتقد أنك قد قدمت تفاصيل حساسة للمحتالين، فأخبر البنك الذي تتعامل معه على الفور. يمكن لمستخدمي واتساب الذين فقدوا الوصول إلى حساباتهم الاتصال بـ [email protected].

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