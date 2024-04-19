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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دخول شاحنات محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية لغزة.. فيديو

معبر رفح
معبر رفح

قال أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن آلاف المساعدات تتدفق الآن على الشريط الحدودي الفاصل ما بين مصر وفلسطين والتي تحمل آلاف من المساعدات الإنسانية التي خضعت لعملية التدقيق في منطقة العوجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتواصل طريقها مرة أخرى لتعود لهذه النقطة لتعبر إلى الأراضي الفلسطينية.

 

وأضاف عماد، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا هو الشريط الحدودي التي تأتي من هذه الشحنات بعدما تخضع لعملية التدقيق في منطقة العوجة من قبل الاحتلال الاسرائيلي ويتم الموافقة عليها تعود مرة أخرى لمسافة تزيد عن 40 كيلو متر حتى تصل إلى هذه النقطة الحدودية لتتمكن من العبور إلى الأراضي الفلسطينية.

 

وأوضح أن عدد من الشحنات التي بعدما عبرت من الحدود المصرية تأخذ دورها في الجانب الآخر لتعبر إلى الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن آلية العمل أو انفاذ هذه المساعدات هي المتفق عليها ما بين الجانب المصرية والجانب الإسرائيلي لتخضع العملية التدقيق كما أشرت في منطقة العوجة وتعود مرة أخرى حتى تواصل طريقها إلى الأراضي الفلسطينية.

 

وتابع: “في الجهة الأخرى من الأراضي الفلسطينية تخصص مجموعة من المخازن التي تستقبل هذه المساعدات الإنسانية ليتم تفريغها وبعد ذلك تعود الشحنات من نفس النقطة بعدما تتم عملية التفريغ وتواصل طريقها إلى الأراضي المصرية تحديدا من معبر رفح البري لتخرج لمواصلة طريقها مرة أخرى إلى الأراضي المصرية”.

 

وأكد أنه حتى يوم أمس ظادت المساعدات عن 4500 طن من المساعدات الإنسانية تحمل أو تتنوع ما بين مساعدات إيوائية وغذائية وأدوية وغير ذلك من الاحتياجات الأولية التي يتطلبها الفلسطينيون، وأن أعداد الشحنات التي وصلت من الجانب المصري تحديدًا من التحالف الوطني المصري التي تندرج تحته مجموعة من المؤسسات العمل الخير في مصر وصلت إلى 400 شحنة من ضمن المرحلة السادسة التي أطلقتها أو أطلقها التحالف الوطني المصري.

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