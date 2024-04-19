البيت الأبيض : لا تعليق لدينا على أي تقارير بشأن إسرائيل وإيران

أصدر البيت الأبيض بيانات تؤكد ضرورة تجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط وسط تقارير عن تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.

وأعلن البيت الأبيض: "لا نريد أن نرى مزيداً من التصعيد في الشرق الأوسط"، مسلطاً الضوء على التزام الإدارة بتخفيف مخاطر الصراع في المنطقة. ويعكس البيان موقف الولايات المتحدة بشأن إعطاء الأولوية للاستقرار والسلام وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

إضافة إلى ذلك، ردًا على التقارير المتعلقة بالتصعيد بين إسرائيل وإيران، امتنع البيت الأبيض عن تقديم تعليق مباشر، قائلاً: "ليس لدينا تعليق على التقارير". ويؤكد قرار حجب التعليق على الطبيعة الدقيقة للوضع والنهج الحذر الذي تتبعه الإدارة في معالجة التطورات في المنطقة.

تأتي تصريحات البيت الأبيض وسط مخاوف متزايدة بشأن المواجهات العسكرية المحتملة وضرورة بذل جهود دبلوماسية لنزع فتيل التوترات. ومع استمرار تطور الوضع، يراقب المجتمع الدولي التطورات عن كثب، مع الأمل في إجراء حوار بناء وحلول سلمية للصراعات الإقليمية.