عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب النباشين .. الأهالي يشعلون النيران في مقلب قمامة بمنطقة الثلاثيني بالإسماعيلية

الحادث
الحادث

سيطرت حالة من الغضب علي أهالي منطقة الثلاثيني بسبب سيطرة بعض نباشين القمامة علي منطقة وتحويلها إلى مقالب القمامة واتخاذها مقرا لهم، وهو الأمر الذي ادي الي قيام الأهالي بإشعال النيران بالمقلب.

رئيس تجارية الإسماعيلية يناقش مع شعبة المخابز والتموين أسعار "العيش الحر"


علي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف الي مكان وقوع الحادث، وسيطرت قوات الحماية المدنية علي الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتتولي التحقيقات.

وتعاني محافظة الاسماعيلية، علي مدار السنوات العشر الماضية، من تصدر قائمة المحافظات الاكثر انتشارا لظاهرة نباشين القمامة وهي الظاهرة التي تسببت في استياء الأهالي خاصة مع اتخاذهم بعض المناطق الحيوية مقرا لهم.

انتشر بمحافظة الإسماعيلية مئات من النباشين الذين يجوبون الشوارع بحثا عن المخلفات الصلبة  مثل البلاستيك والحديد وجميع المنتجات القابلة للتدوير وإعادة الانتاج، مستقلين تروسيكلات لتعبئة حصيلة جولاتهم وبحثهم بمقالب القمامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

رعب في مباراة بلدية المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

على جهاز تنفس| تطور مثير في حالة لاعب المقاولون بعد ابتلاع لسانه ..خاص

مطالبات بوقف ظهورها| هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

ترشيحاتنا

التموين تصدر قرار السعر الجديد للخبز غدا.. والتطبيق الأحد

محمود راح ضحية جركن ميه بالسلام| تفاصيل صادمة ترويها زوجته .. خاص

بكرى : إسرائيل لم تعلن مسئوليتھا عن ضرب إيران لأسباب استراتيجية

سميرة أحمد: تعلمت الإلقاء من عبد الوارث عسر..ورشحت سعاد حسني للسفيرة عزيزة

سرعة جنونية بالعربية.. محامية طبيبة التجمع المتوفاة تفجر مفاجأة مثيرة .. فيديو

موعد انكسار الموجة الحارة.. وحقيقة تأثر مصر بمنخض جوي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

بحضن وكلمات رومانسية.. ابنة أصالة تتغزل في زوجها

هيكل زجاجي وشاشة.. شاهد أحدث توكتوك في 2024

العروسة بفستان أسطورى .. صور جديدة من حفل زفاف نجل محمد فؤاد

فيديو

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

مصير الذهب إيه؟ بنك عالمي شهير يتوقع مستقبل سعر المعدن الأصفر |فيديو

السحابة الخضراء.. ظاهرة غريبة ظهرت في سماء دبي بعد السيول والفيضانات

بسبب الزمالك.. هجوم شرس على ياسمين عز ومطالبات بوقف برنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ