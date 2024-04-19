بسبب النباشين .. الأهالي يشعلون النيران في مقلب قمامة بمنطقة الثلاثيني بالإسماعيلية

سيطرت حالة من الغضب علي أهالي منطقة الثلاثيني بسبب سيطرة بعض نباشين القمامة علي منطقة وتحويلها إلى مقالب القمامة واتخاذها مقرا لهم، وهو الأمر الذي ادي الي قيام الأهالي بإشعال النيران بالمقلب.



علي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف الي مكان وقوع الحادث، وسيطرت قوات الحماية المدنية علي الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتتولي التحقيقات.

وتعاني محافظة الاسماعيلية، علي مدار السنوات العشر الماضية، من تصدر قائمة المحافظات الاكثر انتشارا لظاهرة نباشين القمامة وهي الظاهرة التي تسببت في استياء الأهالي خاصة مع اتخاذهم بعض المناطق الحيوية مقرا لهم.

انتشر بمحافظة الإسماعيلية مئات من النباشين الذين يجوبون الشوارع بحثا عن المخلفات الصلبة مثل البلاستيك والحديد وجميع المنتجات القابلة للتدوير وإعادة الانتاج، مستقلين تروسيكلات لتعبئة حصيلة جولاتهم وبحثهم بمقالب القمامة.