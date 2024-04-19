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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عسكري سابق: أمريكا تتجنب التورط في هجوم إسرائيل على إيران.. فيديو

إيران
إيران

قال مايكل باتريك، المسئول العسكري السابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الحرب على غزة، حاولت احتواء الأوضاع تجنبًا للتصعيد واشتعال المنطقة.

 

وأضاف باتريك خلال مداخلة ببرنامج "10 داونينج ستريت"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تسعى لتجنب التصعيد أو المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل.

 

وأوضح أن قوات الولايات المتحدة الأمريكية ساهمت في إسقاط الكثير من الصواريخ والمسيرات التي استهدفت إسرائيل، وكان ذلك ناجحًا، ولكن من الواضح جدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن ترى هجومًا واضحًا من إسرائيل على إيران.

 

وأكد أن الولايات المتحدة لا تريد أن تكون جزءًا من أي هجوم إسرائيلي يستهدف إيران، فهم يريدون احتواء هذه الأزمة وخفض التصعيد، ولكن في نهاية المطاف الإسرائيليون يتخذون قرارهم بأنفسهم.

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