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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب : ضرورة تطوير رياضة الترايثلون وزيادة انتشارها

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، فعاليات الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد الإفريقي للترايثلون المنعقد بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحرالأحمر.

حضر الجمعية العمومية كل من اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادات المصري والعربي والإفريقي للتراثيلون، السيد/ ماري سول كاسادو رئيس الاتحاد الدولي وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، السيده/ انطونية ارماني أمين عام الاتحاد الدولي، جيل جيلبيرت رئيس اللجنة الأولمبية لدولة افريقيا الوسطى ، ۳۰ رئيس اتحاد افريقي محلى للترايثلون من الدول الافريقية، أعضاء الاتحاد الافريقي للترايثلون، وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للتراثيلون. 

وحرص وزير الشباب والرياضة على توجيه كلمة إلى أعضاء الجمعية، أكد فيها على أهمية الترايثلون كأحد الرياضات التي تحظى بشعبية كبيرة في مصر والدول الإفريقية، مشددًا على ضرورة العمل على تطوير هذه اللعبة وزيادة انتشارها، مشيداً بالجهود التي بذلها الاتحاد الإفريقي للتراثيلون خلال الفترة الماضية، مؤكداً على دعمه الكامل للاتحاد في خططه المستقبلية لتطوير هذه اللعبة.

أشار الدكتور أشرف صبحى الي مسؤولية الاتحادات الأفريقية في التطوير والانتشار الأوسع لرياضة التراثيلون على مستوى القارة الإفريقية، ودورها في وجود أبطال أفارقة يتصدرون الترتيب العالمي للعبة، لافتاً أن مصر تستضيف اليوم البطولة الأفريقية للترايثلون المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤،

 
وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الاتحاد الإفريقي للتراثيلون اللواء أحمد ناصر على جهوده المبذولة فى الارتقاء بدور الاتحاد القاري، وكذا تطور رياضة التراثيلون بمصر من خلال رئاسته للاتحاد المصري للتراثيلون، والتعاون المثمر والبناء مع وزارة الشباب والرياضة التى لا تألوا جهدا فى تقديم الدعم وتوفير الرعاية لمختلف الاتحادات والفعاليات والبطولات الرياضية . 
 

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