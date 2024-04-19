إدارة بايدن تأمر مسؤوليها بالصمت بعد الضربة الإسرائيلية على إيران.. تفاصيل

قال مسؤولون أمريكيون في العديد من الوكالات الحكومية وفقا لما نشرته واشنطن بوست إن إدارة بايدن أمرتهم بعدم التحدث علنًا عن الضربة الانتقامية الإسرائيلية داخل إيران في وقت مبكر من يوم الجمعة، مما يؤكد حساسية الوضع الشديدة، حيث يبدو أن العديد من الدول تدير التهديد بتصاعد العنف.

ورفض المسؤولون في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووكالات أخرى التعليق على العملية، حيث قال البعض إنهم تلقوا تعليمات بعدم القيام بذلك في ما كان بمثابة أمر حظر نشر.

ويبدو أن الأضرار الناجمة عن الضربة في وسط إيران محدودة، مما يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية تجنب الجانبين الذهاب إلى الحرب.

وجاء الصمت في الوقت الذي أعرب فيه المسؤولون في واشنطن عن أملهم في أن تكون ضربة يوم الجمعة هي الكلمة الأخيرة في دائرة العنف التي بدأت في الأول من أبريل بضربة إسرائيلية على مجمع دبلوماسي إيراني في سوريا أسفرت عن مقتل قادة عسكريين إيرانيين كبار. وردت إيران في 13 أبريل بموجات من الطائرات بدون طيار المتفجرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، لكن الدفاعات الإسرائيلية والأمريكية أوقفت الهجوم بالكامل تقريبًا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني للصحافيين الجمعة إن الولايات المتحدة أبلغت بالعملية الإسرائيلية في “اللحظة الأخيرة” لكنها لم تشارك فيها. وفي مؤتمر صحفي منفصل في إيطاليا، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إنه “لن يتحدث عن ذلك إلا ليقول إن الولايات المتحدة لم تشارك في أي عمليات هجومية”.

ووقعت ضربة يوم الجمعة في إيران بعد ساعات من قيام مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان بعقد اجتماع مع مجموعة من المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين لمناقشة “سلسلة من القضايا في أعقاب الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار غير المسبوق الذي شنته إيران ضد إسرائيل”. ولم تذكر قراءة هذا الاجتماع أي عملية عسكرية محتملة في إيران، على الرغم من أن القادة الإسرائيليين قالوا إنهم يعتزمون الرد على هجوم نهاية الأسبوع الماضي على الرغم من المناشدات بضبط النفس من الرئيس بايدن وغيره من زعماء العالم الذين يسعون إلى نزع فتيل التوترات.

كما تحدث وزير الدفاع لويد أوستن الخميس مع نظيره الإسرائيلي وزير الدفاع يوآف غالانت. وأصدر البنتاجون بيانا من جملتين أقر فيه بالمكالمة لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل.

وكان أوستن قد اشتكى سابقًا إلى جالانت من عدم إعطائه إشعارًا مسبقًا كافيًا بالضربة الإسرائيلية في الأول من أبريل على دمشق. وقال أوستن لجالانت، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على المكالمة، إنه لو علم المسؤولون الأمريكيون أن الأمر أوشك، لكان البنتاجون أكثر قدرة على حماية قواته وإسرائيل.

طوال الحرب في غزة، كانت إدارة بايدن انتقائية في المعلومات التي تكشفها علنًا حول التدخل الأمريكي في الصراع. وبينما قام المسؤولون الأمريكيون بانتظام بتفصيل الهجمات التي يشنها وكلاء إيران على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، وعلى سفن الشحن التجارية والعسكرية قبالة اليمن، إلا أنهم لم يذكروا الكثير - مما أثار إحباط بعض الديمقراطيين في الكونجرس - حول دعم واشنطن العسكري القوي للعدوان الإسرائيلي. وتهدف الحملة إلى هزيمة مقاتلي حماس الذين أدى هجومهم عبر الحدود في أكتوبر إلى إشعال الصراع.