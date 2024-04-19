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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طرق تصحيح البابل شيت بامتحانات الجامعات

صورة ارشفية
صورة ارشفية

تعتمد العديد من الجامعات المصرية على امتحانات البابل شيت وهو نظام ضمن خطة تطوير المنظومة التعليمية بالإضافة إلى أن طريقة تصحيح البابل شيت  تتم إلكترونيًا من خلال الكمبيوتر حيث يتم إدخال أرقام الإجابات الصحيحة لكل نموذج ثم يتم قراءة كل نموذج إجابة ومقارنته بالإجابات الصحيحة آليا.

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إن امتحانات نظام البابل شيت يكون أكثر من نموذج من الأسئلة، يتم توزيعها على الطلاب، وبالتالي يصعب الغش بين الطلاب نظرا لاختلاف الامتحانات.

وأكد الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لـ صدي البلد استخدام فقط القلم الرصاص او الجاف (الأزرق أو الأسود) مشيرا الي عدم استخدام القلم الحبر .

وأضاف الخبير التربوي ، أنه يجب تظليل الدائرة المعبرة عن اختيارك بالكامل ولا تستخدم الكوريكتور واختيار إجابة واحدة فقط لانه عند اختيار إجابتين تحسب الإجابة صفر، و تأكد من مسح الإجابة جيدا عند تغير الاجابة او اختيار اخري .


وأشار الخبير التربوي  الي أن نظام امتحانات  البابل شيت يتميز  بأنه يختلف عن الأسئلة المقالية التي تحتاج إلى الكتابة الكثيرة والتلقين والحفظ، وتركز الأسئلة المقالية على جزيئات محدودة والتي يستطيع الامتحان تغطيتها، ويتيح نظام البابل شيت تغطية كافة جوانب المنهج من خلال الأسئلة المتعددة.

وتابع حمزة ،  أن من أهم مميزات البابل شيت توفير الوقت والجهد ففي الماضي كان أساتذة الجامعات يذهبون بأوراق الإجابة إلى منازلهم لتصحيحها وهو ما يعرض الأوراق إلى التلف والضياع  كما يتميز البابل شيت بتصحيح أوراق الإجابات باستخدام الكمبيوتر مما يوفر الوقت والجهد على أعضاء هيئة التدريس.

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