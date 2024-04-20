مفاجأة سامسونج للشباب.. إصدار جديد من موبايل ببطارية 6000 مللي أمبير

أطلقت شركة سامسونج إصدارًا جديدًا من هاتف Galaxy F15 المخصص للفئة المتوسطة، والذي يأتي بعدد من المواصفات المميزة، أبرزها بطارية ضخمة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة.

وحصل هاتف سامسونج Galaxy F15 على خيار جديد من ذاكرة الوصول العشوائي وهو خيار 8 جيجا بايت رام، إلى جانب الخيارات السابقة وهي 4 و 6 جيجا بايت رام، بحسب موقع gsmarena.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy F15 بشاشة من نوع Super AMOLED قياس 6.6 بوصة ودقة 1080 × 2340 بيكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy F15 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية دقة 50 ميجابكسل ، وكاميرا فائقة الاتساع 5 ميجابكسل ، وماكرو دقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy F15 على بطارية سعة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 25 وات، مع نظام التشغيل Android 14 مع واجهة المستخدم One UI 6.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy F15 بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 6100+ SoC، مع 4 و 6 و 8 جيجابايت رام، وسعة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.