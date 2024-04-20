كرة يد.. تعليمات فنية مطولة للاعبي الزمالك قبل مواجهه الترجي التونسي

وجه مجدي أبو المجد المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك تعليمات فنية مطولة على لاعبي الفريق في تدريبات اليوم استعدادا لمواجهة الترجي التونسي اليوم السبت، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

واجتمع أبو المجد وإيهاب محسن مدرب عام الفريق بلاعبي الفريق قبل انطلاق التدريبات الفنية للشد من أزرهم، ومطالبتهم بمواصلة الظهور بالأداء الجيد الذي قدموا خلال مباراة الجولة الأولى أمام بي أم سي الكونغولي التي أنتهت لصالح الكوماندوز بنتيجة 26-19 والتأكيد على أن مواجهة الغد لن تكون سهلة لقوة المنافس.

ومنح المدير الفني تعليمات مستمرة أثناء تنفيذ الجمل الفنية والخططية خلال التدريبات التي أقيمت على ملعب قصر الرياضة والذي يحتضن مباراة الغد، بشأن قرب المسافات بين اللاعبين لتنفيذ التمريرات المتقنة بشكل سريع.