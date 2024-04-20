أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل لمستخدمي واتساب.. ووان بلس تستعد لإطلاق Ace 3 Pro بمواصفات رائدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
سرقة حسابك وأموالك .. تحذير عاجل لمستخدمي واتساب
أصدر خبراء تحذيرًا بشأن عمليات الاحتيال على تطبيق Whats-app واتساب، والتي تمنح المتسللين حق الوصول الكامل إلى حسابات المستخدمين.
أبل تحذف تطبيقي «واتساب» و«Threads» من متجرها بالصين.. اعرف السبب
أزالت شركة “Apple” أبل الأمريكية، تطبيقي واتساب و"Threads" التابعان لشركة “ميتا”، من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين، وذلك بعد أمر من هيئة مراقبة الإنترنت في البلاد، والذي أشار إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
بقدرات فائقة.. أبل تعتزم إطلاق جهاز iPad Air جديد
كشفت تسريبات أن شركة أبل تعتزم إطلاق جهاز لوحي جديد من فئة Air حيث سيضم الجهاز عددًا من المواصفات المميزة بالإضافة إلى سعر مناسب للفئة المتوسطة.
وان بلس تستعد لإطلاق موبايل Ace 3 Pro بمواصفات رائدة
تستعد شركة OnePlus الصينية لإطلاق هاتف Ace 3 Pro،حيث سيحصل الهاتف على عدد من المواصفات الكبيرة أبرزها واحد من أفضل معالجات شركة كوالكوم الأمريكية.
مفاجأة سامسونج للشباب.. إصدار جديد من موبايل ببطارية 6000 مللي أمبير
أطلقت شركة سامسونج إصدارًا جديدًا من هاتف Galaxy F15 المخصص للفئة المتوسطة، والذي يأتي بعدد من المواصفات المميزة، أبرزها بطارية ضخمة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة.
ثبته فورا.. جوجل تصدر تحديثا مهما لـ 2 مليار مستخدم لمتصفح كروم
أصدرت شركة جوجل تحديثًا مهمًا لمستخدمي متصفحها "Google Chrome" جوجل كروم، والبالغ عددهم 2 مليار مستخدم حول العالم.