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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أمراض وكوارث.. عالم الزلازل الهولندي: مشروع أمريكي لحجب الشمس عن الأرض.. فيديوجراف

صدى البلد

كشف العالم الهولندي فرانك هوغربيتس عن مشروع أمريكي ضخم بتمويل من الملياردير الأميركي بيل غيتس قد يتسبب في كوارث وأمراض على كوكب الأرض بسبب حجب أشعة الشمس عن الأرض .

حجب الشمس عن الارض 

وهاجم الباحث الهولندي مشروعا علميا أميركيا متصلا بالشمس، محذراً من أن إتمام المشروع سينعكس في شكل كوارث وأمراض على الأرض.

وغرد هوغربيتس على حسابه في "إكس" تويتر سابقا  حول مشروع علمي لحجب أشعة الشمس عن الأرض، كان قد أُعلن عنه منذ سنوات بتمويل من الملياردير الأميركي بيل غيتس

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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