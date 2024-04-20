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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الوادي الجديد: تحصين 4354 حيوانا و900 طائر خلال أسبوع

تحصين ماشية
تحصين ماشية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، أن عدد الحيوانات المحصنة خلال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع 4354 حيوانا.

وأوضح الدكتور عصام محمد كومى، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، في بيان له أمس، الجمعة، أن عدد الطيور المحصنة بلغ 900 طائر، مشيرًا إلى سحب عينات 160 عينة ما قبل البيع لاختبارها ضد مرض إنفلونزا الطيور من 16 مزرعة، وبلغ عدد الطيور بالمزارع 113500 طائر، وعدد الطيور المنقولة خارج المحافظة 31482 طائرا، وتم معاينة 8 مزارع إنتاج حيواني ومعاينة 10 مزارع دواجن.

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وتستكمل مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أعمال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت.

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