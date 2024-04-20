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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شكرى: اضطراب الملاحة فى البحر الأحمر يزيد التوتر بالمنطقة

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر حذرت مرارًا من أن الحرب في غزة ستؤدي إلى توسع الصراع في المنطقة.

أضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر تزيد التوتر بالمنطقة، ونطالب كل الأطراف بالاضطلاع بمسئولياتها نحو الاستقرار.

وأكد وزير الخارجية ضرورة حل المشكلات دائمًا عبر الحوار وفي إطار الشرعية الدولية، لافتًا إلى أن مصر ستواصل جهودها من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن التوافق الدولي ينبغي أن ينتقل إلى إجراءات تنفيذية لإقامة الدولة الفلسطينية.

وتابع: نشعر بقلق بشأن التصعيد الراهن في المنطقة وندعو إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس.

 

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