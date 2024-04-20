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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركة غذائية تخفض منتجاتها بنسبة 33%.. أسعار الزيت والسمن بالأسواق

صدى البلد

قررت صافولا للأغذية خفض أسعار منتجاتها من الزيوت والسمن بنسبة 33٪، وتؤكد على التزامها  بتقديم أفضل المنتجات الغذائية بجودة عالية،  حيث تضع في مقدمة أولوياتها تلبية احتياجات المستهلكين وتوفير متطلباتهم بشكل مستمر وفعّال.

 
وأعلنت صافولا عن خفض أسعار كافة منتجاتها من الزيت والسمن بنسبة ١٤% إضافية وذلك  يشمل زيت عافية وزيت حلوة وزيت هنادى وزيت سلايت وسمنة روابى وسمنة جنة لتصل نسبة الانخفاض الاجمالى33٪، ويأتي هذا القرار بعد أن كانت الشركة قد خفضت أسعار منتجاتها من الزيت والسمن بنسبة ٢٢% في شهر مارس الماضي.

وشددت الشركة  على الالتزام  بتوريد المنتجات للتجار بهدف ضمان استمرار توفر جميع المنتجات بشكل قوي في الأسواق كما تلتزم  بكتابة الأسعار على منتجات زيت الخليط والمكرونة إبتداءً من 1/3/2024

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