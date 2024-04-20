للمرة الأولى.. معهد إعداد القادة يستضيف اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

استضاف معهد إعداد القادة اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد.

ترأس الاجتماع الدكتور مصطفى رفعت، الأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور عصام الدين فرحات، رئيس جامعة المنيا، والدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.

من جانبه أشاد الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بالدور المهم والحيوي الذي يقوم به معهد إعداد القادة في إعداد وتأهيل طلاب الجامعات المصرية لقيادة المستقبل.

وأعرب الدكتور كريم همام عن سعادته باستضافة المعهد لهذا الاجتماع المهم للمرة الأولى، مؤكدًا أن المعهد عمل على جاهزية المكان لإقامة هذا الاجتماع.

وأشاد الدكتور كريم همام بالدعم المتواصل الذي يقدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمعهد، مؤكدًا أن هذا الدعم مكّن المعهد من الاستعداد على الوجه الأكمل لاستضافة هذا الحدث المهم.