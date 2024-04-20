«شكري»: لا يوجد تقاطع في المصالح بين مصر وتركيا ونتكامل لحل أزمات المنطقة

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن اجتماعه مع نظيره التركي هاكان فيدان، تناول الأوضاع في دول الجوار والمنطقة، سواء ليبيا أو السودان أو اليمن أو سوريا وكذلك الصومال، لافتاً إلى أهمية العمل المشترك والتنسيق بين البلدين للعمل على حل مشاكل قائمة، وتحقيق الاستقرار، وليس هناك تقاطع في المصالح بين مصر وتركيا، إنما هناك تكامل وقدرة على التأثير الإيجابي في حل المشاكل المزمنة وتحقيق مصالح البلدين دون الافتئات على مصالح طرف آخر.

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن اجتماعه مع نظيره التركي هاكان فيدان، تناول الأوضاع في دول الجوار والمنطقة، سواء ليبيا أو السودان أو اليمن أو سوريا وكذلك الصومال، لافتاً إلى أهمية العمل المشترك والتنسيق بين البلدين للعمل على حل مشاكل قائمة، وتحقيق الاستقرار، وليس هناك تقاطع في المصالح بين مصر وتركيا، إنما هناك تكامل وقدرة على التأثير الإيجابي في حل المشاكل المزمنة وتحقيق مصالح البلدين دون الافتئات على مصالح طرف آخر.

أضاف «شكري» في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، على قناة «إكسترا نيوز»، «نتطلع إلى استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين والتفاعل والعلاقات، وعلى المستوى الشخصي ممتن لوزير الخارجية التركي واعتبره أخ وصديق بقدر الصراحة والانفتاح في إطار لقاءاتنا وما أستشعره من رغبة حقيقية في الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتنسيقنا على المستوى الإقليمي والتنفيذ الواضح لتوجيهات رئيسي البلدين».

وتابع: «سنستمر في العمل الوثيق ونتطلع لاستقبال وزير خارجية تركيا في لقاء قريب بالقاهرة للانتهاء من التحضير لانعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي حتى يجري الترتيب لزيارة رئيس مصر إلى تركيا في المستقبل القريب».