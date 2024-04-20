بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة لشركة موبكو للأسمدة

دون الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة تذكارية لشركة موبكو للأسمدة في محافظة دمياط.

وكتب مدبولي: “شرفت اليوم بزيارة هذا الصرح الصناعي الوطني العملاق في مدينة دمياط، وتمنياتي لكل العاملين بشركة موبكو بدوام بالنجاح”.

والتقط الدكتور مصطفى مدبولي صورة مع العاملين بالشركة قبل مغادرته المقر.

كان رئيس الوزراء تفقد شركة موبكو لإنتاج الأسمدة بمحافظة دمياط ورافقه وزير البترول ووزير الإسكان ووزير النقل.

واستمع مدبولي لشرح داخل مركز التحكم بالشركة حول إنتاج الشركة من الأسمدة والطاقة الإنتاجية اليومية للشركة.