الجيش الإسرائيلي: رصد 10 عمليات إطلاق نيران من جنوب لبنان

اعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد حوالي 10 عمليات إطلاق نيران من جنوب لبنان اليوم السبت.

وذكر الجيش الإسرائيلي عبر قناته على تطبيق 'تليغرام' إنه تم تفعيل صفارات الإنذار خمس مرات صباح السبت.

وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي أيضًا بأن الطائرات قصفت مبنى لحزب الله في منطقة عيتا الشعب، وكذلك “عنصرا كان يعمل في البنية التحتية لحزب الله في منطقة كفركلا في جنوب لبنان”.

ويستمر القتال على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، حيث توجد منطقة عمليات حزب الله – وهي جماعة لبنانية مسلحة تدعمها إيران –. وأمرت إسرائيل بإجلاء التجمعات السكانية الواقعة على طول الحدود اللبنانية.

ومنذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر، اشتدت حدة المواجهة بين إسرائيل وحزب الله في هذه المنطقة الحدودية.