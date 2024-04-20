لتجنب تأثير ارتفاع درجات الحرارة.. 13 نصيحة مهمة لمزارعي النباتات الطبية

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين، نشرة ارشادية بالتوصيات الفنية التي يجب على مزارعي النباتات الطبية والعطرية، مراعاتها لتفادي أية تأثيرات سلبية على زراعاتهم خلال الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا.

وجاءت التوصيات الفنية كالتالي:



1. الالتزام التام بالرى فى موعده وعدم التأخر أيا كانت الأسباب وعدم تعريض النباتات للعطش.



2. نظرا لبدء نشاط معظم الحشرات الضارة كالمن والاكاروس والتوتا ابسليوتا نتيجة لارتفاع درجات الحرارة فيجب مراقبة النباتات جيدا والتبليغ عن ظهور أى إصابات فورا .



3. تجنب زراعة أى شتلات خلال هذه الموجة الحارة ويفضل ان تتم الزراعة بعد انتهاء هذه الموجة واستقرار الأجواء.



4. التصوير الفورى لأى عرض مورفولوجى او فسيولوجى غريب وإرسال الصور للمتخصصين لتحديد الأسباب وطريقة التعامل .



5. بالنسبة للزراعات الغير عضوية يفضل الرش ببعض المركبات الكيميائية مثل سيليكات البوتاسيوم أو سيليكات الألمونيوم.وكل ذلك يعمل على انعكاس الحرارة وخفض معدل النتح كما يمكن الرش بحمض السالسيلك أو الستريك (ملح الليمون) أو سيليكات الألومنيوم وهذا يقلل من أضرار الحرارة المرتفعة .



6. بالنسبة للزراعات العضوية يمكن الرش بمادة بيورشيد وهى من كربونات الكالسيوم العضوية لتجنب الأثر السيئ للحرارة العالية .



7. يجب عدم الرى فى فترات الظهيرة وفترات سطوع الشمس قدر الإمكان ويكون الرى فى الفجر حتى الصباح او قبل المغرب بساعة .



8. ينصح بتظليل احواض مياه الرى لتخفيف درجة حرارتها حتى لا تضر بالنباتات .



9. ينصح بري النباتات المكشوفة مساء وبكمية وافرة من المياه وعدم التهاون فى الاحتياجات المائية .



10- ينصح بعدم التسميد في أثناء موجة الحر لتأثيرها الضار في النباتات.

11- التشديد على ضرورة المراقبة الجيدة للنباتات وملاحظة الإصابة الحشرية والفطرية التى تنشط وتزداد فى هذه الاجواء حتى يتسنى اتخاذ اجراءات المكافحة المبكرة والسيطرة على الاصابات



12- تقريب فترات الري خاصة للمحاصيل حديثة الزراعة أ الشتل وفي حالة الري بالتنقيط يمكن الري على فترات ( صباحاً ومساءاً وبكميات أقل) وتحت أي حال لا ينصح بالري أثناء فترة الظهيرة عند وجود موجة شديدة الحرارة ( عدا أن يكون مصدر إدارة الري هي الطاقة الشمسية لأن فترة الظهيرة هي أعلى فترة لكفاءة المنظومة.



13- ضرورة تقارب فترات الري، ويكون الري على “شيفتات” في اليوم الواحد، وكذلك البعد عن الري فترة الظهيرة.