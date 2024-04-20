عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتجنب تأثير ارتفاع درجات الحرارة.. 13 نصيحة مهمة لمزارعي النباتات الطبية

صدى البلد

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين، نشرة ارشادية بالتوصيات الفنية التي يجب على مزارعي النباتات الطبية والعطرية، مراعاتها  لتفادي أية تأثيرات سلبية على زراعاتهم خلال الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا.
وجاءت التوصيات الفنية كالتالي: 


1. الالتزام التام بالرى فى موعده وعدم التأخر أيا كانت الأسباب وعدم تعريض النباتات للعطش.


2. نظرا لبدء نشاط معظم الحشرات الضارة كالمن والاكاروس والتوتا ابسليوتا نتيجة لارتفاع درجات الحرارة فيجب مراقبة النباتات جيدا والتبليغ عن ظهور أى إصابات فورا  .


3. تجنب زراعة أى شتلات  خلال هذه الموجة الحارة ويفضل ان تتم الزراعة بعد انتهاء هذه الموجة واستقرار الأجواء.


4. التصوير الفورى لأى عرض مورفولوجى او فسيولوجى غريب وإرسال الصور للمتخصصين لتحديد الأسباب وطريقة التعامل .


5. بالنسبة للزراعات الغير عضوية يفضل الرش ببعض المركبات الكيميائية مثل سيليكات البوتاسيوم أو سيليكات الألمونيوم.وكل ذلك يعمل على انعكاس الحرارة وخفض معدل النتح كما يمكن الرش بحمض السالسيلك أو الستريك (ملح الليمون) أو سيليكات الألومنيوم وهذا يقلل من أضرار الحرارة المرتفعة .


6. بالنسبة للزراعات العضوية يمكن الرش بمادة بيورشيد وهى من كربونات الكالسيوم العضوية لتجنب الأثر السيئ للحرارة العالية .


7. يجب عدم الرى فى فترات الظهيرة وفترات سطوع الشمس قدر الإمكان ويكون الرى فى الفجر حتى الصباح او قبل المغرب بساعة .


8. ينصح بتظليل احواض مياه الرى لتخفيف درجة حرارتها حتى لا تضر بالنباتات .


9. ينصح بري النباتات المكشوفة مساء وبكمية وافرة من المياه وعدم التهاون فى الاحتياجات المائية .


10-  ينصح بعدم التسميد في أثناء موجة الحر لتأثيرها الضار في النباتات.
11- التشديد على ضرورة المراقبة الجيدة للنباتات وملاحظة الإصابة الحشرية والفطرية التى تنشط وتزداد فى هذه الاجواء حتى يتسنى اتخاذ اجراءات المكافحة المبكرة والسيطرة على الاصابات 

 


12- تقريب فترات الري خاصة للمحاصيل حديثة الزراعة أ الشتل وفي حالة الري بالتنقيط يمكن الري على فترات ( صباحاً ومساءاً وبكميات أقل) وتحت أي حال لا ينصح بالري أثناء فترة الظهيرة عند وجود موجة شديدة الحرارة ( عدا أن يكون مصدر إدارة الري هي الطاقة الشمسية لأن فترة الظهيرة هي أعلى فترة لكفاءة المنظومة.


13- ضرورة تقارب فترات الري، ويكون الري على “شيفتات” في اليوم الواحد، وكذلك البعد عن الري فترة الظهيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

ترشيحاتنا

رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه: نسعد دوما باستضافة مصر للبطولات العالمية

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة العودة بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي

بعد حجزها بالميناء الروسي|الحجر الزراعي: تسهيل إبحار شاحنة محملة بـ63 ألف طن قمح

مباراة الفرص الضائعة.. الأهلي يستدرج غربان مازيمبي لحسم التأهل لنهائي الأبطال بالقاهرة

أسطول الحرية يستعد لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.. فيديو

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطيرة باللحم بمذاق لا يقاوم

درة تبهر متابعيها برشاقتها وأناقتها في السعودية | شاهد

نشرة المرأة والصحة|ياسمين عز تثير الجدل بـ جمبسوت ملفت..إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بإطلالتها بالتراث المغربي

رخيصة ولذيذة .. طريقة عمل عجة البطاطس

فيديو

الهوية البصرية مسروقة| جداريات ورسومات تثير الجدل.. والتعليم العالي تصدر بيانا عاجلا

قصة هيفاء وهبي مع أحفادها.. بدأت بقطيعة ابنتها وإنكار الطفلتين

أمراض وكوارث.. عالم الزلازل الهولندي: مشروع أمريكي لحجب الشمس عن الأرض.. فيديوجراف

طقس اليوم.. تحذيرات من 3 ظواهر جوية واستمرار نشاط الرياح.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ