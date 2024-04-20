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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس مياه البحيرة حل مشكلة انقطاع وضعف الخدمة بقرية الحمرة بمركز كفرالدوار

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيره

أعلن المهندس  محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيره عن حل مشكلة انقطاع وضعف المياه بقرية الحمرة التابعة لمجلس قرية زهرة التابعة لمركز ومدينة كفر الدوار والاستجابة الفورية لمشاكل أهالى قرية الحمرة الذين يشكون من ضعف مياه الشرب منذ أعوام سابقة.

وأوضح أنه تم تنفيذ خط مياه قطر ٤ بوصة بطول ٣٠٠ متر لتغذية قرية الحمرة مجلس قرية زهرة، حيث كانت القرية تعاني من انقطاع المياه نظرا لصغر قطر الخط المغذي الأمر الذي لاقي استحسان وتقدير الاهالى.

وصرح نشأت بأن الشركة دائماً ما تسعى الى تقديم خدمة تليق بشعب البحيرة، مؤكدًا أن محافظة البحيرة ومدينة كفر الدوار تحظى باهتمام ورعاية القيادة السياسية وبها العديد من المشروعات القومية الخدمية والتنموية، موضحاً ان الشركة تسعى لتقديم كوب ماء نظيف مطابق للمواصفات  العالمية لكل مواطن علي أرض محافظة البحيرة.

كما التقى رئيس الشركة أهالي قرية الحمرة التابعة لمركز كفر الدوار، وأعربوا عن مدى تقديرهم لتحرك الشركة وسرعة الاستجابة لحل شكاواهم.

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