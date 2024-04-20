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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه: نسعد دوما باستضافة مصر للبطولات العالمية

دكتور إبراهيم القناص
دكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه

أعرب الدكتور إبراهيم القناص، رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه ورئيس اتحاد غرب آسيا وعضو المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي، عن سعادته باستضافة مصر لمنافسات الدوري العالمي والتي تقام على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 19 حتى 21 إبريل الجاري.

وقال القناص في تصريحاته: «أتقدم بالشكر لمحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه الذي نجح في نقل الكاراتيه المصري للعالمية، واليوم نحن سعداء بأننا في مصر ننظم الدوري العالمي، كما نجحت مصر في الفوز بتنظيم بطولة العالم العام المقبل».

وواصل: «مصر متميزة للغاية في التنظيم وأنا فخور كوني رجل عربي بأن مصر تستضيف بطولة العالم والدوري العالمي بهذا العدد الكبير من المشاركين من الدول المختلفة».

وتابع: «أود أن أشكر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وسعداء جدًا كونه من ضمن عائلة الكاراتيه وسعداء أيضا بدعمه للاتحاد المصري الذي يستحق ذلك لنجاحاته العالمية المستمرة».

وأردف: «أتوقع نجاح بطولة العالم المقبلة في مصر حيث إن الإمكانيات متوفرة بشكل كبير والجميع يسعدون بتنظيم مصر للبطولات العالمية والتواجد بداخلها».

وأضاف: «الاتحاد الدولي دائما ما يوافق على تنظيم مصر أي بطولة فمصر قادرة على تحقيق النجاح وهذا ما يهتم به الاتحاد الدولي وهو أن تخرج البطولات العالمية بشكل ناجح».

وعن تطور الكاراتيه في الوطن العربي مؤخرا قال القناص: «لدينا العديد من الدول التي نجحت في التفوق في الكاراتيه الفترة الماضية مثل مصر بالتأكيد والسعودية والأردن حيث نجحت الأردن ومصر في الوصول لنهائي القتال الجماعي ببطولة العالم في نهائي تاريخي، كما استطاعت ثلاث دول عربية التتويج بميداليات أولمبية في دورة طوكيو وهم مصر والأردن والسعودية».

وتعتبر بطولة الدوري العالمي هي إحدى المحطات المؤهلة لبطولة العالم القاهرة 2025، والتي يقوم الاتحاد الدولي بالدعاية لها بوضع شعار «الطريق الى القاهرة 2025» في جميع بطولات البريميرليج التي يتم تنظيمها على مدار عامين.

ويشارك في بطولة البريميرليج القاهرة 2024، ما يقرب من 385 لاعبًا ولاعبة ممثلين 59 دولة على مستوى العالم، ويشارك الكاراتيه المصري بـ 26 لاعبا ولاعبة من أبطال منتخبنا الوطني.

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