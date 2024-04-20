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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إطلاق شراكة بين التضامن وبرنامج الأغذية العالمي لدعم احتياجات السودانيين في مصر

صدى البلد

تجري   نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي  مساء اليوم السبت زيارة تفقدية لمحافظة أسوان تستمر حتي الاثنين المقبل، لمتابعة أنشطة وفعاليات مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن  الاجتماعي والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي.
 
وتستهل القباج زيارتها لمحافظة أسوان بالمشاركة في فعاليات افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ، والمقام خلال الفترة من 20 وحتى 25 إبريل 2024،  بمشاركة 76 فيلمًا من دول العالم، وتشارك الوزارة بالمهرجان بعدد من الأفلام التنموية الخاصة ببرنامج وعى للتنمية المجتمعية وكذلك معرض ديارنا الذي سيتضمن عددا من المنتجات والمشغولات التراثية، كما ستعلن وزيرة التضامن الاجتماعي عن تدشين  استوديو لصناعة الأفلام، بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي ، ويهدف إلى تمكين الفنانين الشباب في صعيد مصر من المشاركة في صناعة السينما في مصر .
 
كما ستشارك القباج بندوة ضمن فعاليات المهرجان  تحت عنوان  "دور السينما في تنمية المعرفة والوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية"تعرض أبرز المبادرات الفنية والثقافية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي.
 
 كما تتضمن جولة وزيرة التضامن الاجتماعي المشاركة فى لقاء مجتمعى بقرية غرب سهيل بحضور السيد أليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة  الإنمائى، وممثلى عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة بأسوان والجمعية المضيفة وعدد  من القيادات المحلية والرائدات الاجتماعيات  بأسوان،  حيث استعراض حملات التوعية المقدمة من خلال البرنامج وقصص نجاح  الرائدات الاجتماعيات وعرضا لمسرحية تتضمن أهم القضايا المجتمعية.
 
كما تعقد القباج والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، لقاء مجمعا مع منظمات المجتمع المدني بأسوان لمناقشة أهم القضايا الاجتماعية والتنموية والثقافية الأكثر انتشارًا في محافظة أسوان لدعم تنفيذ تدخلات وبرامج تنموية مستندة على الأدلة والاحتياجات الفعلية وتدخلات الإغاثة للضيوف السودانيين فى مصر عقب اندلاع الأزمة السودانية، بما في ذلك الآفاق والتحديات الرئيسية والتوجهات المستقبلية وجهود تنظيم الأسرة وخدمات ذوي الاعاقة .
 
كما ستتضمن إطلاق الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لدعم احتياجات  الأشقاء السودانيين في مصر ، وكذلك تفقد أحد نماذج الأنشطة التدريبة للرائدات الاجتماعيات على برنامج "وعي"، تليها مجموعة نقاش مع الرائدات الاجتماعيات عن القضايا الرئيسية المدرجة بالتدريب، بالإضافة إلى استمارة وعي للتنمية المجتمعية التي يتم التدريب عليها في إطار تنفيذ مرصد "وعى" للتنمية المجتمعية.
 
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت  منذ حوالى 4 سنوات برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" كأحد أهم المحاور والآليات التي تؤثر على برامج الحماية الاجتماعية ويناقش 13 قضية مجتمعية تمثل أهم قضايا المجتمع ونجح فى تنفيذ العديد من الحملات التوعوية الخاصة بقضايا المراة ومواجهة أشكال العنف ضدها والمواطنة وغيرها.

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