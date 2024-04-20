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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال: إصابة 9 جنود منذ بداية اقتحام مخيم نور شمس في طولكرم

الاحتلال
الاحتلال

اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 9 جنود منذ بداية اقتحام مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وتحدث جيش الاحتلال، في بيان، عن قتل 10 أشخاص وصفهم بـ"المسلحين" فيما اعتقل 8 آخرين خلال العملية المستمرة في مخيم نور شمس.

ونشرت جيش الاحتلال مقاطع مصورة لعملية الاقتحام التي نفذها في المخيم.

جاء ذلك في وقت لا تزال فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وزادت وتيرة الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مجموعات من المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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