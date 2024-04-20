تعليق قوي من مدرب الزمالك 2005 بعد التتويج بكأس الاتحاد للشباب

أعرب محمد عبدالله المدير الفني لفريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، عن سعادته بالفوز اليوم على القناة بهدفين مقابل هدف، والتتويج ببطولة كأس الاتحاد للشباب.

وأكد عبد الله أن الفريق قدم مباراة قوية أمام منافس جيد، لاسيما وأن القناة صعد لهذا الدور بعد إقصاء إنبي وزد اف سى في المراحل السابقة.

وأضاف أن لاعبي الزمالك استطاعوا السيطرة منذ البداية على المباراة، وتسجيل هدفين وخلق فرص عديدة محققة كانت كفيلة بزيادة النتيجة، وشدد على ظهور جميع اللاعبين بمستوى مميز سواء الأساسيين أو البدلاء الذين شاركوا في جزء من اللقاء وصنعوا الفارق .

وأشار محمد عبد الله إلى أن التتويج بكأس الاتحاد نتيجة مجهود مبذول من الجميع، وأفضل ختام للموسم

وأختتم المدير الفني تصريحاته قائلاً :" فريق 2005 يضم عناصر مميزة ستكون نواة الفريق الأول في المستقبل القريب، كما يوجد مجموعة كبيرة منهم من القوام الأساسي لمنتخب الشباب" .