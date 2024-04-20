نتنياهو يعرب عن امتنانه للولايات المتحدة لإقرار مشروع قانون المساعدة

أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن امتنانه للكونجرس الأمريكي بعد إقرار مشروع قانون مساعدات كبير لإسرائيل، مؤكدا على دعم الحزبين وأعاد التأكيد على العلاقة بين البلدين.

وفي بيان نشره على موقع أكس، شكر نتنياهو الولايات المتحدة، قائلا: "شكرا لكم أيها الأصدقاء، شكرا لأمريكا"، بعد أن وافق مجلس النواب الأمريكي بسرعة على حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، والتي تشمل دعم إسرائيل من بين حلفاء آخرين مثل أوكرانيا.

يعكس إقرار مشروع قانون المساعدات الدعم القوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل داخل الكونجرس الأمريكي ويؤكد الالتزام بتعزيز أمن إسرائيل والدفاع عن القيم الغربية المشتركة.

ويعد تقدير نتنياهو تسليط للضوء على أهمية العلاقات الأمريكية الإسرائيلية والدور الحيوي للدعم الأمريكي في ضمان أمن إسرائيل وازدهارها.

وتمثل حزمة المساعدات عرضًا ملموسًا للتضامن بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتؤكد من جديد الشراكة الدائمة بين البلدين.