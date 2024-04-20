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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طه طارق يتأهل إلى نهائي الدوري العالمي في الكاراتيه

صدى البلد

تأهل طه طارق لاعب منتخبنا الوطني للكاراتيه، إلى نهائي منافسات وزن فوق 84 كجم ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج"، والتي تستضيفها مصر على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في الفترة من 19 إلى 21 أبريل 2024.

وكان طه طارق قد تصدر المجموعة الثامنة في دور المجموعات لمنافسات وزن +84 كجم ، عقب فوزه  على بطلي إيطاليا وتركيا على الترتيب ، قبل أن يتغلب على مواطنه وزميله في منتخبنا الوطني للكاراتيه حازم محمد في منافسات دور الثمانية ، ليلتقي ببطل الجزائر في الدور نصف النهائي ويفوز عليه طه بنتيجة 3/10 ويتأهل للمباراة النهائية.

يذكر أن الثلاثي المصري يوسف بدوي وزن -84 كجم كوميتيه، وجنى علي وزن -50 كجم كوميتيه آنسات، وعبدالله ممدوح وزن -75 كجم كوميتيه، نجحوا في التأهل للمباراة النهائية لينافسوا على الميدالية الذهبية.

وينافس على الميداليات البرونزية، الثلاثي يوسف فرج وزن -75 كجم كوميتيه، وزياد علي وزن -60 كجم كوميتيه، وآية هشام آنسات كاتا، بعدما خسروا في نصف النهائي.

ومن المقرر أن تقام مباريات البرونزية، صباح غد الأحد، فيما تقام المباريات النهائية في اليوم ذاته مساءً.

وتعتبر بطولة الدوري العالمي هي إحدى المحطات المؤهلة لبطولة العالم القاهرة 2025، والتي يقوم الاتحاد الدولي بالدعاية لها بوضع شعار «الطريق إلى القاهرة 2025» في جميع بطولات البريميرليج التي يتم تنظيمها على مدار عامين.

ويشارك في بطولة البريميرليج القاهرة 2024، نحو 385 لاعبًا ولاعبة، ممثلين لـ59 دولة على مستوى العالم، ويشارك منتخب الكاراتيه المصري بـ 26 لاعبا ولاعبة من أبطالنا.

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