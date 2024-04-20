بعثة الاهلي تغادر الكونغو بعد التعادل مع مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

غادرت بعثة النادي الأهلي، مطار لوبومباشي، عائدة إلى القاهرة، وذلك بعد انتهاء مواجهة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مازيمبي دون أهداف، في المباراة التي أقيمت في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب تي بي مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاءت المباراة قوية وحماسية، ولاحت للأهلي أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بتقدم الفريق بهدفين على الأقل، ولكنها أهدرت جميعًا نتيجة للتسرع ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة، خاصة في الفرصة التي لاحت أمام وسام أبو علي، في الدقيقة الأولى، وكذلك في الفرصة المحققة التي أتيحت لطاهر محمد طاهر في الشوط الثاني.

وفي المقابل نجح دفاع الأهلي والحارس مصطفى شوبير في التصدي لأكثر من فرصة لفريق مازيمبي، ليحافظ شوبير بيقظته على نظافة شباكه.

الشوط الأول

انطلقت المباراة قوية وحماسية وسعى الأهلي من البداية إلى الضغط بقوة على المنافس لهز الشباك، معتمدًا على تقدم علي معلول من الجانب الأيسر ومحمد هاني من الناحية اليمنى، مع تحركات رضا سليم وأحمد عبد القادر خلف وسام أبو علي رأس الحربة.

كاد الأهلي يهز شباك مازيمبي في الدقيقة الثانية من ركلة ركنية نفذها علي معلول، ليخطئ دفاع مازيمبي في إخراج الكرة وتصل إلى وسام أبو علي على بعد خطوة من المرمى، لكنه سدد الكرة برأسه بجوار القائم.

وواصل الأهلي غزواته الهجومية، وفي الدقيقة 3 تقدم رضا سليم ومرر إلى وسام أبو علي خلف الدفاع، فتقدم وسدد ولكن حارس مازيمبي تمكن من السيطرة على الكرة.

في الدقيقة 12 يخرج الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها البطاقة الصفراء للاعب مازيمبي للاعتراض، بعدما ظن المنافس أن الكرة ارتطمت بيد محمد عبد المنعم داخل منطقة الجزاء، وبعد مراجعة حكم الفيديو تم التأكد من عدم وجود المخالفة.

صخرة دفاع الأهلي نجحت في إيقاف خطورة فريق مازيمبي حتى الدقيقة 15 بفضل التمركز الجيد لثنائي قلب الدفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومن خلفهما مصطفى شوبير بيقظته وخروجه الموفق من المرمى، والذي تصدى في الدقيقة 19 لأخطر هجمات المنافس عندما وصلت الكرة إلى فيليبي كينزومبي غير المراقب، فسدد لكن شوبير تصدى وارتدت الكرة في جسد لاعب مازيمبي إلى خارج الملعب.

جاء الرد سريعًا من الأهلي، ففي الدقيقة 20 مرر أحمد عبد القادر تمريرة سحرية إلى رضا سليم وضعته في مواجهة المرمى، فتقدم رضا بسرعته وسدد قوية لكن بجوار القائم.

أنياب الأهلي الهجومية كادت تثمر عن أول الأهداف في الدقيقة 22 عندما نجح أكرم توفيق في قطع الكرة وتقدم وسط زيادة عددية للاعبي الأهلي في وجود 4 لاعبين أمام ثنائي دفاعي فقط لفريق مازيمبي، ومرر أكرم الكرة إلى وسام لكنه لم يتمكن من السيطرة على الكرة لينتهز مدافع مازيمبي الفرصة ويشتت الكرة.

ومع الدقيقة 36 تصل الكرة إلى عمرو السولية في الناحية اليسرى فتقدم ومرر عرضية إلى رضا سليم، لكنه لم يحسن استقبالها، لتضيع الفرصة وتخرج الكرة. وبعدها ينال علي معلول البطاقة الصفراء للخشونة.

ومع نهاية الشوط لاحت للأهلي ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء نفذها وسام أبو علي ولكن فوق العارضة.

وسقط أحمد نبيل كوكا على الأرض وخرج محمولًا في الدقيقة 44 لتلقي العلاج.



وتألق مصطفى شوبير في الدقيقة 45 وأنقذ فرصة هدف محقق بيقظته وتدخله الموفق، محافظًا على نظافة شباكه، وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بتعادل الفريقين 0/0.



الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني أجرى الأهلي تغييرين اضطراريين لإصابة رضا سليم وأحمد نبيل كوكا ليحل بدلًا منهما بيرسي تاو ومحمود متولي.

في الدقيقة 52 يضغط وسام أبو علي على حارس المرمى، وينجح أحمد عبد القادر في قطع الكرة لكنه لم يحسن استغلال الفرصة.

ومع الدقيقة 60 يسقط أكرم توفيق نتيجة العنف الشديد ودون تدخل من الحكم، وتتوقف المباراة لتلقيه العلاج.

وانحصر اللعب في وسط الملعب مع مناوشات هجومية من الفريقين ودون خطورة حقيقية.



وفي الدقيقة 72 يجري الأهلي التغيير الثالث بخروج أكرم توفيق الذي تعرض للإصابة، ويشارك محمد مجدي أفشة وبعدها ينال بيرسي تاو البطاقة الصفراء.

وأجرى مارسيل كولر، المدير الفني، التغييرين الرابع والخامس في الدقيقة 78 بمشاركة طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وخروج وسام أبو علي وأحمد عبد القادر.

وفي واحدة من هجمات الأهلي في الشوط الثاني تصل الكرة إلى بيرسي تاو، فمرر إلى محمد مجدي أفشة، الذي سدد بباطن القدم ولكن فوق العارضة.

أخطر فرص الأهلي في المباراة، شهدتها الدقيقة 86، عندما تسلم كهربا الكرة ومررها سحرية إلى طاهر محمد وهو أمام المرمى مباشرة، ولكن مدافع مازيمبي تدخل وشتت الكرة من أمام طاهر الذي تأخر في التسديد.

ضغط فريق مازيمبي في الدقائق الأخيرة بقوة، لكن دفاع الأهلي المتماسك تصدى لكل المحاولات، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بتعادل الفريقين 0/0.

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