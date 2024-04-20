مادلين مطر تستعرض أنوثتها ببطن مكشوف في أحدث ظهور

شاركت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، جمهورها ومحبيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مادلين مطر بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية ملابس ملفتة، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

آخر أعمال مادلين مطر

وطرحت اللبنانية ​مادلين مطر في ​ شهر نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "خط أحمر​" على قناتها الخاصة على "يوتيوب"، من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.

مشوار مادلين مطر الفني

المطربة اللبنانية مادلين مطر، ولدت في بيروت لأسرة مسيحية الديانة، درست الغناء الشرقى في المعهد الوطني العالي للموسيقى بلبنان واستمع إلى صوتها الفنان الكبير الراحل وديع الصافي، وأُعجب بصوتها واصطحبها معه إلى لندن؛ للاشتراك معه في إحدى الحفلات الخيرية للجالية اللبنانية في لندن وحققت نجاحا كبيرًا في هذه الحفلة وأشادت بها الصحف مما شجعها على احتراف الغناء.

سجلت لها إحدى شركات الكاسيت أغنية (لو يوصفوك) ضمن ألبوم غنائي كوكتيل لعدة مطربين وحققت لها هذه الأغنية شهرة واسعة ثم توالت اعمالها الغنائية الناجحة بعد ذلك، ثم عدة ألبومات غنائية مع كليبات مصورة زادت نجاحها وانتشارها الفني في العالم العربي.