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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد ناصر يفوز برئاسة الاتحاد العربي للترايثلون بالإجماع

اللواء أحمد ناصر
اللواء أحمد ناصر

فاز اللواء أحمد ناصر برئاسة الاتحاد العربي للترايثلون بالإجماع خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للترايثلون التي أقيمت مساء اليوم بالغردقة.

وفاز بمنصب النائب الأول والدكتور  طارق الخياط من الأردن واللواء عبدالملك جاني من الإمارات بمنصب النائب الثاني من الإمارات وبختيار رسول من العراق  فاز بمنصب النائب الثالث  وفاز المشير ياسر عثمان  من السودان بمنصب النائب الرابع.

وفي العضوية كل من:

علي مقبل من السعودية، ومحمد أبو طير من فلسطين، وعلي مبروك من ليبيا، وراشد الكنداري من الكويت، ودانا شباط من سوريا، والدكتورة فريال شويطر عضوية المرأة من الجزائر.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد ناصر فاز بالأمس برئاسة الاتحاد الإفريقي للترايثلون، ويتولى حاليًا منصب رئيس الاتحاد المصري، ورئيس اتحاد الاتحاد الأفريقية، ورئيس الاوكسا ونائب رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون أيضًا.

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