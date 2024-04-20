أستاذ دراسات إيرانية يكشف نقاط ضعف وقوة طهران عسكريا .. فيديو

علق أحمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، على تداعيات التصعيد بين إيران وإسرائيل .

وقال أحمد لاشين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك نقاط ضعف كبيرة في التسليح الإيراني".

وأضاف أحمد لاشين:" إيران ليست كتلة واحدة عسكرية وإيران يتواجد بها الجيش والحرس الثوري وهناك تسليح خاص بالجيش وتسليح خاص بالحرس الثوري".

وتابع احمد لاشين:" مستوى الإعداد العسكري في إيران به نقاط ضعف وهما الدفاع الجوي وسلاح الطيران ".

وأكمل احمد لاشين:" إيران لا يوجد بها سيطرة جوية لكن إسرائيل تتفوق بشكل كبير في سلاح الصواريخ ".

