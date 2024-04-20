«سفراء الأزهر» يفتتح برنامج «التخريج ودراسة الأسانيد» بالتعاون مع كلية أصول الدين

افتتح اليوم، مشروع «سفراء الأزهر» التابع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع كلية أصول الدين بالقاهرة الدورة التخصصية التي تقام بمقر كلية أصول الدين بالقاهرة، بعنوان «التخريج ودراسة الأسانيد» بمشاركة 70 متدربًا من الطلاب والباحثين والمهتمين بالعلوم الدينية والشرعية، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام متتالية.



في كلمته رحب الأستاذ الدكتور محمود حسين - عميد الكلية، بالسادة الحضور أعضاء هيئة التدريس والباحثين المشاركين في الدورة، وقد أشاد فضيلته بالجهد المتميز والواضح للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر واصفًا هذا الصرح العظيم بقوله: "منظمة الأمم الأزهرية" مُعللًا وصفه هذا بأن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تضم في رحابها الجميع من داخل الجامعة مع اختلاف الألسنة والجنسيات، وموجهًا الشكر للأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس المنظمة على جهد سيادته المبذول في الجامعة وفي المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وأن سيادته يمهد كل السبل للنهوض بالعملية التعليمية والتثقيفية.

وأوصى فضيلته الباحثين والمشاركين بضرورة الحضور والالتزام التام لتحصيل الفائدة المرجوة من البرنامج التدريبي، ومشيرًا إلى أن هذا البرنامج هو نقطة الانطلاق.

كما قدم الدكتور محمد فارس - عضو هيئة التدريس بالكلية ومنسق «سفراء الأزهر» بالكلية، كلمة تعريفية بالمشروع والأنشطة والفعاليات التي تقدمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

جاء ذلك بحضور السادة أعضاء هيئة التدريس على رأسهم الأستاذ الدكتور جميل تعيلب - وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم، والأستاذ الدكتور مجدي عبدالغفار - أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ورئيس وحدة الجودة بالكلية، الأستاذ الدكتور عبدالله محيي عزب - العميد الأسبق للكلية، وفضية الأستاذ الدكتور حذيفة المسير - أستاذ العقيدة والفلسفة بالكلية، و الأستاذ الدكتور عماد الشربيني - رئيس قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور أحمد شبل - مدرس الحديث وعلومه بالكلية، وفضيلة الدكتور رفعت عبدالرحمن - مدرس العقيدة بالكلية، والدكتور أحمد عبدالعظيم - المدرس المساعد بقسم العقيدة والفلسفة بالكلية.