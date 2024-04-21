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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مؤلفات بيتهوفن وهايدن تضئ مسرح الأوبرا الكبير

صدى البلد

 أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا على مسرحها الكبير جاء ضمن سلسلة أعظم السيمفونيات لأوركسترا القاهرة السيمفوني وقاده المايسترو أحمد الصعيدى وشاركت خلاله عازفة التشيللو الروسية فيكتوريا كابرالوفا .

يأتي ذلك فى إطار خطة الثقافة المصرية الرامية لتقديم مختلف ألوان الابداع العالمى.

وخلال الحفل أجاد الأوركسترا فى أداء عدد من الأعمال الكلاسيكية التى وضعها كبار المؤلفين العالميين وهى السيمفونية 99 لـ هايدن والسيمفونية الرابعة لـ بيتهوفن .

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل من الحفلات المتنوعة التى تلقي الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية الى جانب الاعمال المصرية فى القالب الكلاسيكى .

وعلى جانب آخر وضمن توجهات الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الابداع تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا بعنوان شهرزاد بالعربي بقيادة المايسترو وعازف الفيولينه محمد شرارة ومشاركة المطربان بسملة كمال وخالد حلمى وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء 23 أبريل على المسرح الصغير  .

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يتضمن البرنامج نخبة من المؤلفات العربية والغربية الشهيرة منها مقتطفات من سيرينادة للوتريات لـ تشايكوفسكي ، لونجا رياض السنباطى ، لونجا يورجو ، مقتطفات من شهرزاد لـ ريمسكي كورساكوف ،قلبي دليلي لـ ليلي مراد ، انت عمري - الف ليله وليله  لـ ام كلثوم ، المنصورة لـ عطية شرارة ، النهر الخالد -الفن -ليه ياعين لـ محمد عبد الوهاب ، موج البحر لـ مياس اليماني ، نسم علينا الهوا لـ فيروز .

يذكر أن محمد شرارة ينتمي لأسرة موسيقية، فهو حفيد الموسيقار الراحل عطية شرارة ووالده عازف التشيللو أشرف شرارة، ووالدته عازفة البيانو إيمان سامي، وكلاهما أستاذ في معهد الكونسرفتوار ، بدأ مشواره الفنى عازفا لآلة الفيولينة ثم اتجه للقيادة منذ ثلاث سنوات عقب فترة تأهيل عبر ورش فنية للقيادة الموسيقية في روسيا ، سويسرا ومصر .

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