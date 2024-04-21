جيرونا يفوز على قادش 4 - 1 في الدوري الإسباني

حقق فريق جيرونا فوزا كبيرا على ضيفه قادش بنتيجة ٤-١، ضمن منافسات الجولة ٣٢ من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل رباعية جيرونا، إيريك جارسيا في الدقيقة ٩، وإيفان مارتين في الدقيقة ٢٢، وأرتيم دوفبيك في الدقيقة ٧١، وكريستيان بورتو في الدقيقة ٨٣، فيما أحرز هدف قادش الوحيد لاعبه جونزالو إسكالانتي في الدقيقة ٨١.

وبهذا الفوز، رفع جيرونا رصيده إلى ٦٨ نقطة في المركز الثالث بجدول الليجا الإسبانية، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد قادش عند ٢٥ نقطة في المركز الثامن عشر.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد ٧٨ نقطة، بفارق سبع نقاط عن برشلونة الوصيف، وذلك قبل مباراة الكلاسيكو بين الفريقين مساء الأحد على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في مدريد.