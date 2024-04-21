رضا شحاتة: كولر استعاد صوابه أمام مازيمبي.. والأهلي لا يخشى أي منافس

قال رضا شحاته لاعب النادي الأهلي السابق، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، أجاد في مواجهة مازيمبي الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع رضا شحاتة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كولر خاض مباراة مازيمبي الكونغولي، بالتشكيل الصحيح وقام بتصحيح أخطاء المباراة الماضية ولعب بالأنسب، وبالتالي كانت النتيجة جاءت كما أراد".

وأضاف رضا شحاتة: "الأمور مختلفة في مباراة مازيمبي الكونغولي عن مواجهة الزمالك، والفريق استعاد الروح بشكل كبير، ومصطفى شوبير حارس مميز طمأن الجميع على حراسة الفريق، وكان له دور كبير في النتيجة".

واستطرد "على كولر أن يقلل الإجازات داخل الفريق خاصةً مع زيادتها هذا الموسم، والأفضل أن يتم السير بنفس سياسة الموسم الماضي، وأعتقد أن المدير الفني استوعب الدرس".

وقال شحاتة: "عودة احمد عبدالقادر مكسب كبير للفريق، والمدير الفني بدأ في الاستفادة منه، وحال وجود أي مشاكل لا بد من الاستفادة من اللاعب فنيًا وتغريمه ماليًا، حتى لا تكون خسارة للفريق واللاعب هو المستفيد".

واختتم: "لا أخشى مواجهة صن داونز أو الترجي التونسي في النهائي حال التأهل، خاصةً أنني الأهلي وأنا بابا الشغلانة، والمنافسون هم من يخشوا مواجهتي".