أمير هشام: كولر لن يعتمد على موديست مستقبلًا وعقده يتجدد في حالتين

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لن يعتمد على الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، بشكل أساسي بالفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "استبعاد موديست من مواجهة مازيمبي الكونغولي، لم يكن بسبب الإصابة واللاعب سليم بشكل تام، ولكن استبعاده جاء بسبب خروجه من حسابات المدير الفني".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي قرر عدم تجديد عقد موديست، وعقده يتم تجديده تلقائيًا في حالتين فقط الأولى أن يصل إلى 75% من نسبة المشاركة، بالإضافة إلى إحرازه 25 هدفا".