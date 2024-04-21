أحمد جلال: من العدل استمرار مصطفى شوبير على حساب الشناوي بدوري أبطال إفريقيا

أكد أحمد جلال الناقد الرياضي، أن مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، أصبح أحد أفضل لاعبي الفريق مؤخرًا، ويقدم مستويات مميزة ويحافظ على شباكه نظيفة حتى الآن في 6 مباريات في إفريقيا.

وتابع جلال خلال تواجده ضيفًا على الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "شوبير رغم وجود 27 محاولة تهديفية مؤكدة على المرمى، إلا أنه استبسل في عرينه، وبات مرشح لأفضل لاعب في البطولة".

وأضاف أحمد جلال: "محمد الشناوي رغم أنه حارس مرمى مصر الأول وعودته مهمة للأهلي بعد تعافيه من الإصابة، إلا أنه من العدل أن يستمر شوبير في مركزه حتى نهاية البطولة".