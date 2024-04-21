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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: الأهلي وضع قدما ونصف في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الاهلى
الاهلى

عبر الإعلامي أحمد حسام ميدو عن سعادته الكبيرة بتعادل الأهلي سلبيًا أمام مازيمبي، والتي جمعتهما على ملعب الأخير، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2023/2024.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "الأهلي تعادل سلبيًا في ملعب صعب جدًا أمام مازيمبي، ومن الممكن أن يقول البعض أن المباراة سهلة ولكن الأمر عكس ذلك تمامًا".

وأكمل ميدو: "لتعادل سلبيًا في ملعب مازيمبي مهما كان مستوى الفريق أمر رائع للغاية، الملعب صعب للغاية ومن الصعب الخروج منه بنتيجة جيدة والأهلي تعامل بشكل جيد.

وتابع: "لا أحب أن أبارك للأندية المصرية في حال تحقيق التعادل، ولكن في تلك الحالة يجب أن أنا أبارك للنادي الأهلي على التعادل في تلك المباراة الهامة".

وأتم: "الأهلي يستطيع أن يبني على نتيجة مباراة الذهاب في العودة بالقاهرة، والملعب سيكون ممتلئ بالجماهير بعد السماح بـ 50 ألف مشجع في استاد القاهرة، والفارق الفني ما بين الفريقين كبير، والأهلي قادر على تخطي مازيمبي وينتظر الفائز من الترجي وماميلودي صن داونز.

واختتم ميدو: "الأهلي بعد تعادل اليوم أمام مازيمبي وضع قدم ونصف في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

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