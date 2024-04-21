طفل يستشهد كل 10 دقائق .. مأساة أطفال غزة مع العدوان الإسرائيلي

في الشوارع والخيام والملاجئ .. يتعرض أطفال قطاع غزة لمأساة يومية مع الاحتلال راح ضحيتها آلاف من الأبرياء في عدوان غاشم لا يعرف للإنسانية معنى ولا للضمير دستورا للحياة.

استشهاد أكثر من 13.800 طفل في قطاع غزة

المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسف كاثرين راسل كشفت أن هناك أكثر من 13.800 طفل قد استشهدوا في قطاع غزة، فيما أصيب آلاف آخرون نتيجة العدوان الذي تمارسه إسرائيل على قطاع غزة.

عشرات الآلاف من أطفال غزة على شفا المجاعة

المسؤولة الأممية حذرت أيضا أن هناك عشرات الآلاف من أطفال قطاع غزة على شفا المجاعة نتيجة النقص الحاد في الطعام، مطالبة إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع المحاصر.

600 ألف طفل محاصرون في رفح الفلسطينية

يونيسف أوضحت أيضا أن هناك أكثر من 600 ألف طفل محاصرون في رفح الفلسطينية وحدها، وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه بعد أن دمرت منازلهم وتشتتت أسرهم.

وقف فوري لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية

المنظمة الأممية طالبت بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة ووصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن دون عوائق إلى جميع الأطفال والأسر المحتاجة داخل القطاع المحاصر.

تصريحات يونيسف تأتي تزامنا مع ما أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي قالت إن طفلاً واحداً يصاب أو يموت كل 10 دقائق في قطاع غزة.

الأطفال لا يبدؤون الحروب ولا يمكنهم إنهاؤها لكنهم يدفعون دائمًا الثمن الأعلى، وفي غزة دفع الأطفال الثمن الذي لم يحدث من قبل في مواجهة عدوان إسرائيل غاشم لا يعرف للإنسانية معنى.