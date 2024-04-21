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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عرض سالب واحد ضمن الدورة الـ17 لمهرجان قسم المسرح بالإسكندرية

صدى البلد

تعرض مسرحية"سالب واحد"للمخرج عبد الله صابر،على مسرح مكتبة الإسكندرية يوم 27 أبريل الجاري، ضمن فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان قسم المسرح للأقسام والمعاهد المتخصصة الذي تنظمه كلية الآداب جامعة الإسكندرية ، وينطلق خلال الفترة من 23 إلى 29 أبريل الجاري.

ويقدم"سالب واحد"ضمن قائمة العروض الطويلة المشاركة بالمهرجان، وتشمل 10 عروض مسرحية إلى جانب 3 عروض احتياطية،وتعد من العروض المسرحية الشبابية الهادفة التي حظت الفترة الأخيرة بالمشاركة فى عدد من الفعاليات الهامة ، كان أبرزها فعاليات منتدى شباب العالم الأخير ، الذى أقيم فى مدينة شرم الشيخ ، وشارك أيضا في عدة مهرجانات مسرحية محلية وعربية من بينها مهرجان"صحار" بسلطنة عمان.

وحصل العرض من خلال مشاركته حتى الآن على 25 جائزة فى عناصر العمل ، وكان له مشاركة متميزة فى الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري ، وفازت بطلة العرض يارا المليجى بجائزة أفضل ممثلة دور ثان "نساء"، كما حصل على 6 جوائز من مهرجان الحرية المسرحي بمدينة الإسكندرية.

"سالب واحد"من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية ، ويناقش في إطار فني وإنساني مشكلات ذوي الهمم وكيفية تعامل الأهل وتقبلهم لهؤلاء الأطفال ، العرض تمثيل وبطولة أحمد عباس،ويارا المليجى، ومصطفى رشدى،وسالي سعيد،وعبد الرحمن محسن،وحسام حافظ،وتأليف موسيقى وألحان وغناء أحمد حسنى، ومصمم استعراضات مى رزيق، وتأليف محمد عادل، وإخراج عبد الله صابر.

جدير بالذكر أن مهرجان قسم المسرح للأقسام والمعاهد المتخصصة تقام دورته السابعة عشرة دورة الفنان الراحل محمد عبد القادر،تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية،والدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية،وتترأس المهرجان الدكتورة منال فوده،ويديره الدكتور جمال ياقوت.

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